MFA Vlechtwerk in Werkendam is bijna klaar

WERKENDAM • Na de voorjaarsvakantie krijgen Werkendamse basisschoolleerlingen eindelijk les in hun nieuwe schoolgebouw. 'We zijn ontzettend trots.'

Officieel is hij geen directeur meer, maar Herbert Schaap leidt zijn bezoek rond alsof hij nog iedere dag aan het hoofd staat van basisschool 't Kompas in Werkendam. Vol trots en passie loopt hij rond door de nieuwe multifunctionele accommodatie Vlechtwerk en laat hij zien waar de Kompas-leerlingen straks les krijgen.

Elf lokalen staan tot hun beschikking, plus de gang - de zogenoemde 'leerpleinen', waar alle ruimte is voor allerlei, eventueel groepsoverstijgende, lesonderdelen - en de stille werkplekken. "Voor de leerlingen die even geconcentreerd willen of moeten werken", zegt Schaap. 't Kompas en ook de Burgemeester Sigmondschool nemen maandag 5 maart officieel hun intrek in het nieuwe schoolgebouw, waar ook een sporthal, de bibliotheek en een dorpshuis gevestigd zijn.

Puntjes op de i

Twee dagen voor de voorjaarsvakantie krijgen de kinderen al vrij en de leerkrachten benutten die dagen en de vakantie om dan de puntjes op de i te zetten. Dankzij mobiele wanden zijn vrijwel alle ruimten naar behoefte in te richten, waardoor het pand helemaal klaar is voor de toekomst, zegt de voormalig schooldirecteur, die nog wel het nieuwbouwtraject begeleidt.

"Een nieuwe jas is natuurlijk mooier dan de oude, maar dit is bovendien een jas met veel meer mogelijkheden. Een enorme stap vooruit. We zijn ontzettend trots." Vlechtwerk heeft de vorm van de Biesbosch, met een centrale hal, waaraan de 'eilandjes', zoals de scholen, Trema kinderopvang en het dorpshuis, verbonden zijn.

Verbinding

"Er is echt sprake van samenwerking en verbinding", benadrukt Schaap. Onder de partijen die vanaf maart actief zijn in Vlechtwerk zitten bijvoorbeeld ook de mensen van Sovak, die in het dorpshuisgedeelte koffie schenken, de keuken runnen en tegelijkertijd een aanspreekpunt zijn voor de bezoekers die zich melden. Ze gaan mensen helpen met het lenen van boeken, maar wijzen ook de weg in het gebouw en helpen met verschillende hand- en-spandiensten.

"Een win-winsituatie. Sovak kan hier nuttig werk verrichten en deze mensen zijn tegelijkertijd de ogen in de centrale hal."

Mooie voorziening

MFA Vlechtwerk is een gebouw voor de hele gemeenschap, want ook inwoners kunnen straks een ruimte huren voor hun activiteiten. "Er hebben heel veel mensen meegedacht aan het ontwerp en de invulling van Vlechtwerk", vertelt Schaap. "De gemeente Werkendam heeft écht haar best gedaan om er een mooie voorziening voor iedereen van te maken."

Tom Oostra