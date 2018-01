Platform 'Grip op Water' in de startblokken

ALTENA • Het burgerplatform 'Grip op Water' wil samen met inwoners van het Land van Heusden en Altena wateroverlast in de regio voorkomen. Na enkele voorbereidende bijeenkomsten is de website vorige week getest in De Koppelpaarden in Dussen en kan gestart worden met het uitbouwen van het platform.

Het burgerplatform 'Grip op Water' werkt samen met gemeenten en het waterschap, maar wil vooral dat de inwoners zelf aan de slag gaan om de regio klimaatbestendiger te maken. Dat kan door zelf simpele maatregelen te nemen, zoals het gebruik van een regenton of het vervangen van tegels door bloemen.

Watercommunity

Ook wil het platform kennisuitwisseling stimuleren, zoals het delen van waarnemingen over het weer of storingen in het watersysteem, zoals een verstopte rioolput. Het platform wil in een open dialoog met alle inwoners en betrokken partijen het netwerk uitbreiden tot een echte watercommunity.

'Grip op Water' is onderdeel van Ground Truth 2.0., een driejarig Europees project om zo een methodiek te ontwikkelen voor het opzetten van burgerplatforms. Inwoners, wetenschappers en beleidsmakers verzamelen en delen samen informatie. Ground Truth 2.0 zet zes burgerplatforms op in Zweden, Spanje, Kenya, Zambia, België en Nederland.

In ieder land zijn workshops gehouden, waarin belanghebbenden samen bepaald hebben welke uitdaging aangepakt wordt. Voor Nederland is gekozen voor het Land van Heusden en Altena, vanwege de wateroverlast in de zomers van 2014 en 2015.

Het burgerplatform 'Grip op water' Altena is begonnen met een kleine groep mensen die meer grip op water in hun omgeving willen, enkele van hen waren zelf getroffen door de wateroverlast in de voorbije jaren. Het platform is nog steeds op zoek naar versterking van enthousiaste inwoners, organisaties en bedrijven die Altena waterbestendiger willen maken. Dit kan bijvoorbeeld door mee te denken, waarnemingen door te geven via de website of activiteiten te organiseren.

http://altena.gripopwater.nu