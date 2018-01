Leerlingen 'Het Willem' inspireren met logo voor Altena

WIJK EN AALBURG • Burgemeester Fons Naterop kon niet beloven dat het logo dat leerlingen van het Willem van Oranje College gemaakt hebben voor de nieuwe gemeente Altena het ook daadwerkelijk gaat worden, maar hij geeft het wel ter inspiratie mee aan de vormgevers van een nieuwe huisstijl.

"Er komen hier straks drie bureaus en een van van deze bureaus mag met de huisstijl van de nieuwe gemeente aan de slag. Ik beloof jullie dat ik jullie logo meegeef als input. Ik vind jullie werk een compliment waard."

Woensdag waren de leerlingen van de Wijk en Aalburgse school te gast op het gemeentehuis om hun ontwerp aan de burgemeester te laten zien. Het weekend daarvoor, tijdens de open dag op het Willem van Oranje College, was het logo al gepresenteerd. Met een druk op de knop werd meteen een nieuwe CNC-frees in gebruik genomen en werden langzaam de lijnen van het ontwerp zichtbaar.

Slimmeriken

"De vmbo-school wil zo laten zien dat een keuze voor technisch onderwijs door slimmeriken wordt gemaakt", aldus docent Henk van Noorloos. Zijn pupillen hebben het ontwerp volgepropt met symboliek, terwijl in eenvoud vaker de kracht schuilt. "Het is uiteindelijk meer dan een plaatje", aldus Naterop. "Het logo voor Altena moet straks passen bij het gebied, maar het moet ook een bepaalde uitstraling hebben, zodat mensen weten: dát is Altena."

Tegen de zomer is bekend hoe de nieuwe huisstijl eruit komt te zien. Dan wordt bepaald welke uitingen van de fusiegemeente als eerste voorzien worden van het nieuwe logo en de nieuwe kleuren, zodat op 1 januari in ieder geval een goede start gemaakt wordt.