Wethouder ziet weinig in andere locatie voor geldkiosk Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • Het wordt lastig om voor een nieuwe geldkiosk in Wijk en Aalburg een andere locatie te vinden dan nabij de vijver aan de Anjelierstraat.

Dat was dinsdagavond de strekking van het verhaal van wethouder Wijnand van der Hoeven. "Ik kan wel met de Rabobank in gesprek over parkeermogelijkheden, openingstijden en over hoe de kiosk eruit komt te zien, maar ik heb niet binnen een week een gesprek over een andere locatie. Bovendien weet ik ook niet wat die nieuwe locatie dan precies moet zijn."

Van der Hoeven zegde de gemeenteraad wel toe in gesprek te gaan met de twee insprekers, die eerder op de avond hun verhaal deden. Die zijn echter niet eensgezind, constateerde de wethouder. "Als we het dan over draagvlak hebben, is de helft al tegen", zei hij.

Midden op de Markt

René Lucas kwam namens winkeliersvereniging Hart van Aalburg met een tegenvoorstel voor de Anjelierstraat. Als het aan hem ligt komt de kiosk midden op het marktplein. "Daar is maximale sociale controle, doordat mensen hun auto niet even snel naast de kiosk kunnen parkeren ontstaat een rustiger straatbeeld, zeker ten opzichte van de voorgestelde locatie, en er zal veel meer loop en veel meer leven op het plein zijn. Bovendien staat de kiosk daar niks of niemand in de weg, ook de markt niet en voor evenementen kan het zelfs interessant zijn."

In antwoord op vragen van Wouter van Vliet van het CDA zei Lucas wel dat hij niet onwelwillend staat tegenover een andere, betere locatie, mits in het centrum van Wijk en Aalburg.

De Vereniging van Eigenaars Marktstaete, de bewoners van de appartementen aan de Markt, hadden uit angst voor de gevolgen van een eventuele ramkraak eerder al aangegeven weinig te voelen voor de voorgestelde locatie van de kiosk. Tegelijkertijd werd dinsdagavond duidelijk dat midden op het marktplein ook niet direct de voorkeur heeft.

Andere plekken

Van der Hoeven gaf aan dat er wel degelijk naar andere plekken voor de kiosk is gekeken. "Bijvoorbeeld richting de Molenhof, maar daar ga je parkeerplaatsen mee opofferen, dus die locatie is afgevallen. Ook naar d'Alburcht is gekeken, maar dat is te ver weg van Wijkestein en de winkels. Daarnaast heeft de pinautomaat heeft kabels nodig en een voorwaarde van de Rabobank is de automaat altijd voor de geldauto bereikbaar moet zijn. En dat kan niet als er op de Markt een kermis omheen staat."

Verschillende partijen, waaronder AltenaLokaal, CDA, BAB en Aalburgse Alliantie, vroegen de wethouder om met een gedragen voorstel terug te komen naar de gemeenteraad. "Alle betrokken partijen hebben goede argumenten", stelde Jenneke Komejan van AltenaLokaal. "Voor de locatie die u voorstelt bestaat alleen weinig draagvlak. Het lijkt ons daarom raadzaam toch nog een keer met alle betrokkenen om tafel te gaan. Er komt geen oplossing zonder draagvlak van de belanghebbenden."

Op dinsdag 30 januari staat het bestemmingsplan, met daarin de de locatie voor de geldkiosk, opnieuw op de raadsagenda. Van der Hoeven verwacht voor die tijd 'wel extra spelregels, maar waarschijnlijk geen nieuwe plek'.

Tom Oostra