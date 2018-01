Andelnaar komt met 'psalmpjes' voor het goede doel

ANDEL • Iets op touw zetten voor een goed doel. Bij Andelnaar Henk van Noorloos loopt het als een rode draad door zijn creatieve leven. Psalmpje.nl is zijn allernieuwste project.

"Een grafische tekening bij een bijbeltekst uit het boek Psalmen en dat bevestigd op een plankje van dun triplex", vertelt Van Noorloos. "De netto-opbrengst komt ten goede aan de bekostiging van beamers in het kerkgebouw van de gereformeerde kerk in Andel."

Het idee voor het goede doel borrelde bij hem op nadat de kerkenraad had besloten af te stappen van de papieren zangbundels en alles via beamers te projecteren. "Aan mij werd vervolgens gevraagd iets te bedenken om de daarmee gepaard gaande kosten te financieren."

Moeder

En ineens was daar de inval over het psalmen zingen van zijn moeder. "Die zong vroeger dikwijls psalmen tijdens het afwassen of ramen zemen. 'Ik moet iets met psalmen kunnen doen', dacht ik vervolgens. Na wat gebrainstormd te hebben ontstond het plan van een eigentijdse wanddecoratie. Een psalmpje is dus een grafische tekening bij een bijbeltekst uit het boek Psalmen, bevestigd dus op een plankje."

Henk van Noorloos heeft al heel wat tijd in zijn project zitten. "Ik ben er al een half jaar mee bezig. Afgelopen zomer in een vliegtuig naar Kenia op 10 kilometer hoogte heb ik al de eerste psalmpjes zitten maken." Het zit ook allemaal vernuftig in elkaar. Van Noorloos maakte voor alle 150 psalmen een ontwerp. Naast de tekst bevat het een passende tekening en een gestileerd kruis bestaande uit 150 muzieknoten. "Er worden geen cijfers gebruikt. Uit het aantal rood ingekleurde noten kun je zien uit welke psalm de kenmerkende tekstwoorden afkomstig zijn."

Van Noorloos hoopt dat er veel psalmpjes worden verkocht. Om het verkoopveld niet beperkt te houden tot Andel en omgeving is er een eigen webwinkel opgestart. Om het uit te rollen over het hele land heeft hij iets bijzonders bedacht.

Kaart

"We gaan in de hal van de kerk een kaart van Nederland hangen met daarbij speciale psalmpjes. De bedoeling is dan die aan de wand komen ergens in Nederland. Op een psalmpje wordt de naamplaats omcirkeld op de kaart. Zo is te volgen in welke plaatsen al een psalmpje hangt." Twee euro kost een psalmpje. "Help dus mee, het is niet duur, in heel Holland een Psalmpje aan de muur", is het credo van Van Noorloos. Tien procent van de opbrengst is bestemd voor Kerk in Actie.

Aanstaande vrijdag 19 januari om 19:00 uur vindt in De Voorhof in Andel de introductie van psalmpje.nl plaats.

http://www.psalmpje.nl