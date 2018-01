Trouwambtenaar zoekt echtpaar

WERKENDAM • Na 27 jaar en 1400 huwelijken stopt Dite van Vianen-van Alten als trouwambtenaar van de gemeente Werkendam vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

"Deze periode in mijn leven als 'de trouwmevrouw' wil ik op een mooie manier afsluiten. Daarom houd ik op Valentijnsdag een 'bevestiging van trouw' of een huwelijk in onze woonboerderij, Hoeve Johannes, aan de Korn in Dussen."

Dite zou het extra bijzonder vinden als zij de trouwbevestiging kan doen van een bruidspaar dat zij in de afgelopen 27 jaar getrouwd heeft. Geïnteresseerden kunnen tot 25 januari contact opnemen via familievanvianen@kpnplanet.nl.