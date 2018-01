GORINCHEM • In Loving Memory is de gloednieuwe voorstelling van het kersverse Rotterdamse initiatief FRAU BAKKER.

Sue is een ongewoon meisje. Ze vindt zichzelf telkens opnieuw uit. Ze wordt succesvol, dan angstaanjagend groot, ze wordt aanbeden, ze creëert een alter-ego, ze triomfeert en sterft... dan vindt haar laatste incarnatie plaats en wordt het leven gevierd

In Loving Memory is een live videoclip en een non-stop concert over de cyclus van het leven. Geïnspireerd op Pjotr Tjaikovsky en David Bowie. Met muziek van FRAU BAKKER, Bowie, Tjaikovsky, The Cure en vele anderen.

FRAU BAKKER is het nieuwste initiatief van theatermaker Gabby Bakker. Ze hoort muziek als een verhaal en ziet theater als een compositie. FRAU BAKKER maakt haar eigen muziek en gebruikt net zo makkelijk die van anderen. De voorstellingen van FRAU BAKKER zijn speels, persoonlijk en geëngageerd. Ze heeft tot doel de kijker mee te slepen in een gecreëerde werkelijkheid. Na afloop is alles weer terug bij het oude maar toch nét even anders. Muziek speelt misschien wel de hoofdrol, maar FRAU BAKKER vertelt altijd een verhaal.

De voorstelling vindt plaats op dinsdag 23 januari om 20:30 uur. Onze foyer zal één uur voor aanvang van de voorstelling geopend zijn. De entreeprijs voor deze voorstelling bedraagt € 17,50 inclusief een gratis consumptie. Reserveren via: www.peeriscoop.nl of 0183-690022

