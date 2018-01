GORINCHEM • Zangeres Simone van den Eertwegh (o.a. prijswinnares Concours de la Chanson) bewees met haar eerste twee theatershows dat ze het intieme theaterpodium verdient: Simone's warme stem heeft geen opsmuk nodig. Puur volstaat.

In haar nieuwe show 'Kracht' krijgt Simone's krachtige en unieke stem de hoofdrol. Simone brengt onder begeleiding van haar vaste muzikanten haar eigen liedjes en Engels- en Franstalige klassiekers van de grootste zangeressen van de afgelopen decennia. Deze vormen samen een muzikaal en herkenbaar verhaal. Soms zijn de liedjes heel klein, soms heel groot, maar altijd beleeft zij elk woord dat zij zingt en weet ze hierdoor haar publiek te raken.

Simone's krachtige en unieke stem draagt en reikt zonder schreeuwerig te worden: Simone is en blijft altijd puur.

Laat u meenemen door dit inspirerende muzikale programma: een rollercoaster van emoties tijdens een krachtige show van een zangeres die het verdient om gehoord te worden.

De voorstelling is op zondag 21 januari en begint om 16:00 uur. Onze foyer zal één uur voor aanvang van de voorstelling geopend zijn. De entreeprijs voor deze voorstelling bedraagt € 12,50 inclusief een gratis consumptie. Reserveren via: www.peeriscoop.nl of 0183-690022

Om kaarten te winnen kunt u tot 18 januari bellen naar 0909-5010581 en toets 6.