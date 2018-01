De Wilgenhoek bezoekt Werkendamse raadszaal

HANK/WERKENDAM • Groep 7/8 van De Wilgenhoek uit Hank is woensdag op bezoek geweest op het gemeentehuis in Werkendam.

De kinderen kregen een rondleiding van wethouder Machiel de Gelder. Zo mochten de kinderen een kijkje nemen in de bestuursvleugel en op de afdeling waar de bouwplannen voor de gemeente getekend worden.

Ook kreeg de groep een presentatie over het werk van de gemeente en kreeg de klas een quiz hierover.

Raadsvergadering

Na de pauze werd er een raadsvergadering nagespeeld. De klas had zich over vier partijen verdeeld.

Er was 25.000 euro 'over'. Waar moest dit geld aan uitgegeven worden? De ideeën liepen uiteen van extra beveiligingscamera's in het dorp tot een vereniging voor jeugdactiviteiten in Hank.

Uiteindelijk, na een half uurtje vergaderen, zijn alle partijen samengegaan en was er een meerderheid in de raad voor het combineren van alle goede ideeën.

Open dag

Op dinsdag 23 januari houdt De Wilgenhoek een open dag. De school is die dag van 8:00 uur tot 17:00 uur en van 18:00 uur tot 20:00 uur geopend.