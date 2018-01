Bewoners Markt Wijk en Aalburg vinden locatie geldkiosk te dichtbij

WIJK EN AALBURG • Bewoners van de appartementen aan de Markt in Wijk en Aalburg vinden dat de nieuwe geldkiosk van de Rabobank te dichtbij komt te staan.

Dinsdag buigt de gemeenteraad zich over het bestemmingsplan, waarin o.a. staat dat de kiosk, die de pin- en geldstortautomaat in het oude Rabobank-kantoor moet vervangen, aan de Anjelierstraat komt, nabij de vijver. Op basis van vier ontvankelijk verklaarde zienswijzen heeft het college de locatie wel iets aangepast, maar nog niet naar de zin van de Vereniging van Eigenaars Marktstaete, met wiens zienswijze overigens ook rekening is gehouden.

Potentieel gevaar

"De plaatsing van de geldautomaat op 20 meter afstand van het gebouw van de VVE leidt tot een potentieel gevaar voor de bewoners en het gebouw", stelt Jaap Budding namens de vereniging. "Namelijk het gevaar van een plof- of ramkraak, met alle gevolgen van dien." De geldkiosk wordt voorzien van verlichting en camera's, hebben burgemeester en wethouders daarop laten weten. Naïef, vindt Budding. "Doorgewinterde criminelen laten zich echt niet af schrikken door verlichting en camera's." Ook vreest hij voor geluids- en parkeeroverlast.

Het risico op plofkraken is volgens het college nooit uit te sluiten. Maar: "Tot op heden is door de Rabobank geen schade uitgekeerd naar aanleiding van een plofkraak aan panden die vrij staan van de geldkiosk." Een andere locatie voor de kiosk is geen optie, aldus B&W. "Samen met de initiatiefnemer heeft de gemeente naar de locatie achter de Jasmijnstraat, d'Alburcht en de parkeerplaats aan de Markt/Morreestraat gekeken. De huidige voorgestelde locatie voldoet het meest aan bovengestelde eisen."

Volgens Budding kan de kiosk ook midden op het marktplein geplaatst worden, met enkele 'grote jongens' er omheen, zodat auto's er niet bij kunnen komen.

Hij verstuurde zijn kritiek naar alle Aalburgse politieke partijen. "Wij verzoeken u deze problematiek in uw fractievergadering te bespreken en eventueel uw standpunt in de gemeenteraad te bepalen mede rekening houdend met het voorgaande."