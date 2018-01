Naterop: ‘Corrigerend vermogen ligt bij Veense gemeenschap zelf’

WIJK EN AALBURG • De inwoners van Veen kunnen er zelf voor zorgen dat toekomstige jaarwisselingen in het dorp zonder 'stoken' verlopen.

Die boodschap had burgemeester Fons Naterop dinsdagavond in zijn nieuwjaarstoespraak, de laatste in de geschiedenis van de gemeente Aalburg. "Wij leggen de sleutel voor het corrigerend vermogen bij de gemeenschap zelf. Die correctie van binnenuit wordt in Veen maar niet of onvoldoende opgepakt en dat stelt mij nog het meest teleur", aldus Naterop ten overstaan van een volle zaal.

De nachten in aan de aanloop naar de jaarwisseling verliepen in Veen onrustig. Sloopauto's werden in brand gestoken en politieagenten werden belaagd. Ook tijdens de nieuwjaarsnacht zelf ging een aantal auto's in vlammen op. Naterop veroordeelde dinsdag nogmaals het belagen van de hulpdiensten.

Imagoschade

"En ik betreur de imagoschade van goedwillende inwoners en ondernemers van Veen en de materiële schade die dit teweegbrengt, waar u en wij weer voor op moeten draaien. Het is en blijft een vorm van provoceren van de democratische rechtstaat. Tegelijkertijd stel ik ook vast dat dezelfde rechtstaat niet in staat is om groepsgedrag op een adequate wijze aan te pakken."

De gemeente Aalburg gaat het verloop van oud en nieuw zorgvuldig evalueren met het Openbaar Ministerie en de politie en bekijken of de scenario's voor volgend jaar bijgesteld moeten worden.

Verder stond Naterop in zijn speech stil bij de totstandkoming van de nieuwe gemeente Altena.

"Het gaat goed met het fusietraject, ik durf zelfs te stellen bijzonder goed. Op alle fronten wordt er tussen bestuurders, de politiek in de fusieraad, management en medewerkers goed samengewerkt. Het loopt in feite gesmeerd en we zijn er eind 2018 helemaal klaar voor. Dat is in feite heel goed nieuws en u mag ons daar ook op aanspreken."

Nieuw gemeentehuis

Naterop verwacht nog voor de zomer nieuws over de huisvesting van de nieuwe gemeente en hij liet ook weten dat er later dit jaar een aantal culturele evenementen van de grond gaat komen, die de 21 kernen in Altena moeten gaan verbinden. "De cultuur-, muziek- en wandelverenigingen en ook Altena Road Runners gaan hier mooie input voor leveren."

Naterop zoomde ook in op zijn persoonlijke drijfveren. "Ikzelf ga dit laatste jaar onbevangen, bevlogen en met passie in. Het beste voor Altena en Aalburg staat voor mij voorop. Daar mag u mij ook het laatste jaar als burgemeester van Aalburg op aanspreken."