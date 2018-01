Werk van Teus Verhoeven in Biesbosch Museumeiland

WERKENDAM • In het Biesbosch Museumeiland worden vanaf 1 februari tot en met 4 maart schilderijen geëxposeerd van Teus Verhoeven (1942-2017).

De tentoonstelling is opgezet als eerbetoon aan de onlangs overleden 'Biesbosch-schilder' Teus Verhoeven. Er wordt een selectie van zijn schilderijen getoond. Teus Verhoeven, geboren en getogen in Werkendam, is één van de vele kunstenaars die zich liet inspireren door de Biesbosch.

Als veertienjarige jongen werkte Teus Verhoeven als rietsnijder in de Biesbosch. Hij volgde privéles van kunstschilder Wim van Duin, die hem opleidde tot vakman en hielp bij het ontwikkelen van een eigen stijl weidse landschappen, de bloei en het sterven van de natuur. De expositie wordt 2 februari geopend.

Thans is in het museum de expositie Kiem te zien met werk van Fontys ArtCoDe studenten Fabiola de Graaf, Floor Staps, Celine Jacobs, Tyas D'Hont, Nina Horsting, Lydia Dommering, Marieke Smits en uitwisselingsstudent Karolina Olkowicz. De expositie is samengesteld in samenwerking met het brabants kenniscentrum kunst en cultuur (bkkc).

