De zeventienjarige Elio (Timothée Chalamet) brengt samen met zijn ouders de zomer door op het Italiaanse platteland. Wanneer Oliver, (Armie Hammer, The Social Network, Man from U.N.C.L.E.) een knappe Amerikaanse onderzoeksassistent, naar Italië komt om samen te werken met Elio's geleerde vader (Michael Stuhlbarg), vindt hij dit erg intrigerend.

Elio verzint van alles om tijd door te brengen met Oliver, en daagt hem uit. Er onstaat een erotische spanning tussen de twee, en zodra het flirten eenmaal leidt tot een zowel speelse als betekenisvolle eerste zoen zijn ze meteen onafscheidelijk. Call Me by Your Name is te zien geweest tijdens Sundance, Berlinale en het Merlbourne Film Festival. Binnenkort wordt de film vertoond op het Toronto International Film Festival, het New York Film Festival en het Internationaal Film Festival van San Sebastian.

Call Me by Your Name – 11 januari in de bioscoop – genre: drama

