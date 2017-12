Eetsalon De Hoogstraat wordt 'Muggenet'

WERKENDAM • Eetsalon De Hoogstraat wordt vanaf 2 januari gerund door Monique Cornet-Admiraal.

Samen met haar man Harry Cornet neemt ze het cafetaria over van Rien Quint (73 jaar). Met de overname keert ook de oude naam Het Muggenet weer terug.

Quint runde de cafetaria de laatste jaren samen met zijn zoon, die ook een horecagelegenheid in de Betuwe heeft. Het runnen van twee horecazaken bleek toch te veel, zodat besloten werd te stoppen.

Monique Cornet-Admiraal werkte eerder al in de cafetaria. "Voor de klanten verandert er niets", zo vertelt Quint. "Ik wilde ook het liefst een Werkendams echtpaar in de zaak, andere gegadigden heb ik daarom steeds afgewezen. Ook de zoon van Harry en Monique gaat meewerken in het bedrijf."

Quint heeft meer dan vijftig jaar in de horeca gewerkt, hij blijft de eerste maanden nog wel op de achtergrond actief in de cafetaria.