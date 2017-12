Informatieavond over broodfonds gaat door

REGIO • Geïnteresseerde ondernemers worden op donderdag 18 januari in De Koppelpaarden in Dussen bijgepraat over de mogelijke oprichting van een broodfonds in het Land van Heusden en Altena.

Ruim 30 kleine ondernemers en ZZP'ers hebben zich aangemeld bij initiatiefnemers Marlene Nass en Ria Pruissen, waardoor de informatiebijeenkomst dus door kan gaan. De inloop is gepland van 19:00 tot 19:30 uur, om 19:30 uur wordt er gestart. De avond duurt tot ongeveer 21:30 uur.

Ook andere belangstellenden

Naast de ondernemers die zich aangemeld hebben, zijn ook andere belangstellenden welkom in De Koppelpaarden. Zij worden wel gevraagd zich nog even aan te melden via info@riapruissen.nl of marlenenass@casema.nl

Een vertegenwoordiger van de overkoepelende landelijke organisatie Broodfonds geeft 18 januari een presentatie die ongeveer 1,5 uur zal duren. Daarbij is alle gelegenheid om vragen te stellen.

"Als er voldoende animo is, gaan we vervolgens stappen zetten richting een Broodfonds Altena in oprichting", laten Nass en Pruissen weten.

Bij een broodfonds helpen ondernemers elkaar financieel bij (langdurige) ziekte, want een arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor veel kleine zelfstandigen en ZZP'ers te duur.