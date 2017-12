Afscheidsdienst Werkendamse predikant

WERKENDAM • Na ruim 23 jaar de gereformeerde gemeente in Werkendam gediend te hebben, neemt ds. M. Karens in verband met zijn emeritaat in een bijzondere kerkdienst op dinsdag 9 januari afscheid van de gemeente.

Deze dienst wordt gehouden in het kerkgebouw aan de Sigmondstraat 47. Aanvang: 19:00 uur.

Karens verlaat Werkendam en gaat in Middelburg wonen.