AFC start jubileumjaar op 1 januari

ANDEL • Andels Fanfare Corps (AFC) begint het 25e lustrumjaar met een nieuwjaarsconcert op maandag 1 januari.

Tijdens dit concert wordt het jubileumjaar officieel geopend.

Ook is er dan de gelegenheid om familie, vrienden en kennissen gelukkig nieuwjaar te wensen. Iedereen is vanaf 15:00 uur welkom in 't Buitenhoff in Andel.

Het concert begint om 15:30 uur.