Raadsels rond horloge vermiste soldaat

DRONGELEN • Philip Reinders uit Elburg zet zich in om vermiste soldaten uit de Tweede Wereldoorlog op te sporen. Een passie die hij deelt met Ronny van Hoften uit Kerkdriel. Maar het raadsel rond de vermiste Canadese soldaat Hedley Morden Shaw blijft ondanks beider naspeuringen tot op heden onopgelost. Want lag deze Canadese soldaat nu wel of niet begraven op de begraafplaats in Drongelen?

Wachtmeester in de gemeente Eethen, Willem van der Pol, legt op 14 februari 1947 een verklaring af 'dat het lijk dat 24 juni 1945 werd begraven op het kerkhof in Drongelen was gevonden in de uiterwaarden tussen het Capelsche Veer en het Drongelsche Veer. Op het lijk worden geen herkenningstekens gevonden, behalve een horloge met inscriptie H.D. Shaw'.

Naast de Canadese Shaw liggen op het kerkhof in Drongelen meer oorlogsslachtoffers. Zoals boordschutter Kevin J. Clarke, navigator Laurence J. Trapp en piloot D. Fenner, ze kwamen om bij een crash op 25 februari 1945. De Pool A. Spolnicki stierf 5 januari 1945, zo toont een foto van het kruis op zijn graf. Alfred Sefton van het Lincoln & Welland Regiment sluit de rij van bevrijders.

Website

Philip Reinders zette een website op met de namen van alle vermiste militairen uit de Tweede Wereldoorlog en speurt daarvoor alle archieven af. Reinders: "In 1949 werden de stoffelijke resten van vijf militairen overgebracht vanuit Drongelen naar Jonkerbos bij Nijmegen. Maar in het archief van de gemeente Eethen is dan de naam van Hedley Morden Shaw ineens verdwenen. Hoe kan dat?"

Corporaal Hedley Morden Shaw diende bij the Lake Superior Regiment. Op zondagavond 11 februari 1945 steekt hij vanuit Den Bosch de Maas over om de Duitse bezetter in de Bommelerwaard aan te vallen. De aanval wordt minutieus beschreven in een 'War Diary' dat Ronny van Hoften laat zien. Alles lijkt goed te gaan, tot één van de Canadezen op een mijn stapt en zijn voet verliest. De eenheid moet zich terugtrekken, eenmaal terug in Den Bosch wordt Shaw gemist.

Opnieuw wordt de Maas overgestoken om hem te zoeken, maar ze vinden slechts enkele kledingstukken van Shaw. Daaruit wordt geconcludeerd dat hij tevergeefs heeft geprobeerd de Maas over te zwemmen. Zijn weduwe Mabel J. Shaw ontvangt op 14 maart 1945 het droeve bericht dat haar man wordt vermist. 'No trace was found of Cpl. Shaw, except for his sniper's and battledress tunic.' In de brief wordt nog vermeld dat Shaw misschien gevangen genomen is door de Duitsers.

Ronny van Hoften uit Kerkdriel heeft de oorlogsgraven op Jonkerbos geïnventariseerd. Hij toont aan dat bij de militairen die vanuit Drongelen naar Jonkerbos werden gebracht niet Shaw, maar een onbekende Engelse militair is begraven, die in september 1944 omkwam.

Onopgelost

Zo blijft de vermissing van Shaw onopgelost, maar blijven de vragen. Want waarom werd Hedley Morden Shaw aan de hand van het horloge aanvankelijk wel geïdentificeerd? En hoe kwam het horloge daar als hij het toch niet was? Weet iemand waar het horloge is gebleven? Weet iemand uit de familie van wachtmeester Willem van der Pol te Eethen misschien nog iets te vertellen uit overlevering? Zijn er meer foto's van de oorlogsgraven in Drongelen? Zowel Philip Reinders als Ronny van Hoften zijn uitermate geïnteresseerd in antwoorden om zo het raadsel van het horloge van Hedley Mordon Shaw op te lossen.

Wie meer weet kan mailen naar reinders2@upcmail.com of ronnyvanhoften@zonnet.nl.

Hannie Visser-Kieboom