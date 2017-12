Menzo uit Woudrichem is het grootste imitatietalent

WOUDRICHEM • In een razend tempo laat Menzo Kortland (27) de stemmen van Guus Meeuwis, Gers Pardoel, Gerard Joling, André Hazes en Justin Bieber voorbij komen. Hij won er vorige week de eerste Soundalike of Music Award van 3FM! mee en mag zich zo het grootste imitatietalent van Nederland noemen.

Aan de keukentafel in Woudrichem is Menzo nog beduusd van de toekenning van de Award. Presentator Lex Uiting zocht dit najaar in zijn 3FM-show LEX naar de beste 'soundalike' van het land. "Ik wist niet wat ik meemaakte, al die anderen die meededen waren supergoed, het was fantastisch. Eerst ben ik door toeval gevraagd mee te doen en dan win je nog ook."

De uitreiking vond in het holst van de nacht plaats tijdens de 3FM-show LEX die iedere zondag tussen 02:00 en 04:00 uur is te horen. Samen met zijn ouders haalde hij de award op in Hilversum. "Die nacht hebben we niet echt meer geslapen," vertelt hij lachend.

Stemmetjes nadoen

Kortland werkt als redacteur voor het televisieprogramma Shownieuws, ook daar doet hij al van tijd tot tijd imitaties van BN'ers. Zeker als ze net even de telefoon niet opnamen om een nieuwsfeit te checken. "Dan deed ik bijvoorbeeld even snel Gerard Joling na, dat was lachen. Vooral als hij dan later liet weten dat hij het wel leuk vond. Of ik deed me voor als Gers Pardoel en belde dan met Humberto Tan. Stemmetjes nadoen doe ik al mijn leven lang, zo imiteerde ik al leraren en klasgenoten op school."

Ondertussen laat Menzo zijn imitatie van Gerard Joling 'live' horen: zijn warme, donkere stem is nauwelijks van de 'echte' Joling te onderscheiden.

Voor de Soundalike mixte hij de stemmen van Guus Meeuwis en Gers Pardoel met tussendoor enkele grappen om de lachers op zijn hand te krijgen. De jury onder leiding van Rapper Sjors kende hem uiteindelijk de prijs toe, daarmee versloeg hij artiesten als Lesley Williams (André Hazes), Nick Stricker (Jan Smit), Jurgen Jonkers (Frans Bauer) en Johnny Rosenberg (Michael Bublé).

Monnikenwerk

Het imiteren van al die artiesten is monnikenwerk: eindeloos luisteren naar Spotify of meezingen op YouTube. En dan steeds proberen de juiste toon te vinden voor de imitaties. "Marco Borsato klinkt bijvoorbeeld nog voor geen meter. Soms heb je het ineens te pakken, maar af en toe word ik gek van het oefenen. Jan Smit lukt ook nog niet, hij spreekt de klinkers zo raar uit. Door al dat oefenen kun je bijna niet meer normaal luisteren naar muziek."

Hoewel hij al jong begon met het imiteren van stemmen, besloot hij pas zo'n drie jaar geleden serieus te werken aan zijn talent. Zo bezocht hij Gordie Brown in Las Vegas, een imitator die al in alle grote Amerikaanse shows was te zien. "Hij doet dan in zijn comedyshow in een razend tempo alle Beegees en Justin Bieber na, dat was gewoon magisch. Ik mocht na afloop in zijn kleedkamer komen en hij heeft me tips gegeven. Bijvoorbeeld over het eerst inspreken van teksten en dan eindeloos naluisteren. Je moet wel altijd zorgen voor vaart in de show, dat doe je door nummers goed te mixen. Zo heb ik al veel medley's gemaakt: je begint slow en eindigt met een up-tempo nummer."

Menzo kiest vooral Nederlandse volkszangers zoals Frans Duijts, Frans Bauer, Gerard Joling, Guus Meeuwis. Om te voorkomen dat hij door de vele imitaties last krijgt van zijn stembanden, gaat hij binnenkort zanglessen nemen.

Na de toekenning van de Soundalike of Music Award stromen de aanvragen voor optredens inmiddels binnen. "Misschien kan ik zo van mijn hobby mijn beroep maken. Ik heb in de afgelopen maanden al enkele optredens gedaan, zoals op de bruiloft van een vriendin en pas nog in 't Rondeel. En deze week bij RTV Noord-Holland," zegt Menzo trots, terwijl hij zijn award toont. "Ik heb ooit het Woerkums dictee gewonnen, maar dit is zoveel mooier." Kortland treedt als imitator op in 'Fopper in Concert', zijn repertoire bestaat inmiddels uit meer dan veertig verschillende stemmen.

Hannie Visser-Kieboom