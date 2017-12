Geen galmende woonkamer meer in zorgwoning Bijtelshof in Sleeuwijk

SLEEUWIJK • Zorgwoning Bijtelshof in Sleeuwijk heeft dankzij een bijdrage van het Fonds Verstandelijk Gehandicapten de akoestiek van de woning flink kunnen verbeteren.

In Bijtelshof wonen al 9,5 jaar negen mensen met een verstandelijke en soms ook lichamelijke beperking. In al die jaren is er nog niemand verhuisd naar een andere zorgwoning, waarmee wel duidelijk wordt hoe goed men het daar naar de zin heeft. Er was echter één puntje van kritiek: het geluidsniveau in de woon- en eetkamer. Door de bij de bouw en inrichting gebruikte harde materialen van plafond, wanden, glazen puien en linoleum vloerbedekking kwamen de in de kamer gemaakte geluiden altijd op hard niveau door, hetgeen zeker door de bewoners met een gehoorapparaat als hinderlijk werd ervaren. Daarin is nu verandering gebracht. Mede door een bijdrage van het Fonds Verstandelijk Gehandicapten zijn de door Akma bv uit Sleeuwijk een aantal akoestische platen aan het plafond gemonteerd die het geluidsniveau fors terugdringen. De geluiden klinken nu of dat ze in een normale huiskamer veroorzaakt worden, dus zonder galm of iets dergelijks.