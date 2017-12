Nieuwbouwwijk Den Doorn Almkerk bereikt eindpunt

ALMKERK • In een week vol Kerstborrels was er ook voor Bouwlinie een feestje te vieren bij nieuwbouwproject Den Doorn in Almkerk. Gewapend met rubberlaarzen trotseerden de kopers de bouwplaats waar in het najaar van 2018 fase 4 gereed zal zijn bestaande uit 26 nieuwe koopwoningen.

Twee weken terug is gestart met de heiwerkzaamheden en in het nieuwe jaar wordt dit afgerond. Voor nu schreven alle kopers en leveranciers een wens op twee oorkondes die ter plekke in een waterdichte buis onder de fundering van de woningen werden gegraven. Peter van den Heuvel (Bouwlinie) en wethouder Paula Jorritsma (gemeente Woudrichem) werden daarbij geholpen door vier enthousiaste kinderen.

Laatste fase

Den Doorn is een uitbreidingswijk aan de westzijde van Almkerk en is een gezamenlijk project tussen Woonlinie/Bouwlinie en de gemeente Woudrichem. De afgelopen jaren is er een bioscoop gebouwd, een Rabobank kantoor, een appartementencomplex (kasteel), een ambulancepost, voetbal/korfbal velden, vrije kavels en tot slot deze 26 woningen. In 2017 is er hard gewerkt aan deze laatste fase. Zo gingen net voor de zomervakantie de woningen in verkoop.

Heren van Altena

Wethouder Jorritsma van de gemeente Woudrichem feliciteerde alle kopers en benadrukte hoe mooi de locatie is waar ze komen te wonen. Een prachtige locatie, midden in het hart van Altena. De fundamenten van het Kasteel van Altena, de zetel van de heren van Altena, liggen nog begraven in de heuvel waar tegenwoordig de Altena Hoeve is.

Bijna uitverkocht

Bouwlinie ontwikkelde een grote diversiteit aan woningen voor verschillende doelgroepen. Jong en oud vinden hiermee, in verschillende woningtypes en prijsklassen, een plekje op het laatste stukje bouwgrond in Den Doorn.

Op één woning na, zijn alle woningen uit deze slotfase verkocht. Wie belangstelling heeft voor de laatste woning, kan contact opnemen met Makelaars van Altena: 0183-307040.