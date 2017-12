Marius Noorloos schrijft memoires

REGIO • Marius Noorloos schreef 'Gaandeweg verder'. Het is een terugblik op vijftig jaar werken in de kerk en tegelijk een geestelijk testament voor de toekomst.

Noorloos werd in 1939 geboren in Bruchem en groeide op in Kerkwijk. Ook het Land van Heusden en Altena is bekend terrein voor hem: grootouders Noorloos hadden een boerderij/vlasserij in Almkerk.

Missionaire gemeenteopbouw

Na zijn studie theologie werkte hij als gemeentepredikant elders in Nederland. Van 1991 tot 2003 keerde hij af en toe terug in de Bommelerwaard tijdens zijn werk als predikant voor missionaire gemeenteopbouw. Eerst deed hij dat voor de gereformeerde kerken, later ook voor de hervormde kerk vanwege de toenemende samenwerking.

Na zijn pensioen werkte Noorloos vanuit een eigen praktijk als consulent/docent geloofs- en gemeenteopbouw zowel in als buiten Gelderland nog een aantal jaren door, onder meer voor de nascholing van predikanten aan de Theologische Universiteit Kampen.

Memoires

"Omdat ik van verschillende kanten het verzoek kreeg mijn memoires te schrijven, ben ik er in het najaar van 2015 aan begonnen en zijn ze in september 2017 voltooid", vertelt Noorloos, die in Apeldoorn woont. "Ik ben gaandeweg verder gekomen door te putten uit de bron van het Evangelie. Vandaar de titel 'Gaandeweg verder' en de ondertitel 'via leven uit de Bron'."

'Leven uit de Bron'

'Leven uit de Bron' doet bij veel mensen een belletje rinkelen, want het is de titel van het boek waarmee Noorloos vooral bekend is geworden. Het bevat bouwstenen voor een kerk als vitale en missionaire geloofsgemeenschap.

Ruimte en grenzen

'Gaandeweg verder' biedt een persoonlijke kijk op het kerkelijk leven en beleid vanaf de tweede helft van de vorige eeuw, inclusief de ruimte en grenzen daarvan. Noorloos: "Hierbij gaat het met name over de gevaren van een beklemmende verenging en van een grenzeloze vrijblijvendheid. De gevolgen hiervan worden geïllustreerd met voorbeelden uit het kerkelijk leven en beleid. Vanuit mijn ontvangen inzicht en opgedane ervaring geef ik aan hoe deze gevaren en gevolgen zoveel mogelijk kunnen worden beperkt."

Testament voor de toekomst

Zo is deze autobiografie tegelijk een geestelijk testament. Noorloos: "De memoires bevatten niet alleen allerlei bezigheden, gebeurtenissen en ervaringen, maar ook en vooral mijn geestelijk testament. Het verschil is, dat memoires alleen over het verleden gaan, terwijl een testament gaat over het heden of over de toekomst vanwege de beschikbare erfenis. De erfenis houdt in, hoe iedereen kan ontdekken, beleven en doorgeven, dat de Bijbel een bron van bijzonder leven en welzijn bevat."

Betekenis van de kerk

Bovendien beschrijft 'Gaandeweg verder' hoe christenen en kerken van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Het gedeelte 'Gesprek met reisgenoten' bevat ook de uitnodiging om het gesprek voort te zetten over de thema's die in het boek aan de orde komen.

'Gaandeweg verder' is een uitgave van Buijten & Schipperheijn, telt 222 pagina's en kost 15,90 euro.