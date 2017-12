Arie van Loon geen kandidaat op SGP-lijst Altena

ALTENA • Arie van Loon, wethouder in Aalburg en de nummer twee op de kieslijst van SGP Altena, heeft besloten zijn kandidatuur voor de gemeenteraadsverkiezingen van november 2018 in te trekken.

Na vijf intensieve jaren, waarin hij zijn verantwoordelijkheid nam als gemeenteraadslid, als wethouder en als burgerlid in de Provinciale Staten, wil hij zich gaan concentreren op zijn baan binnen het onderwijs en het opzetten van zijn eigen bedrijf.

Van Loon: "Idealiter had ik mijn inzichten opgedaan voordat ik op de kieslijst werd geplaatst. Timing van dit soort inzichten en acceptatie ervan is echter niet te kiezen. Ik vertrouw erop dat SGP Altena nog voldoende tijd heeft om de opengevallen plaats op de kieslijst in te vullen."