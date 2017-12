Ouderen Goezate blij met kerstkaarten van Het Kontakt

WERKENDAM • Het Kontakt heeft donderdagochtend bij bewoners van Goezate in Werkendam kerstkaarten bezorgd.

Alle 76 bewoners van Goezate kregen van Het Kontakt een kerstgroet, ook de mensen van de dagopvang hebben een kaart ontvangen.

De kaarten werden donderdag overhandigd aan twintig ouderen die aan het genieten waren van koffie met gebak. De overige bewoners hebben de kaarten via Goezate zelf gekregen.

Francisca Vos van Goezate kon de actie van Het Kontakt wel waarderen.



Kerstboodschappen

Het Kontakt lanceerde een paar weken geleden de 'Kerstkaartenactie'. Via de website konden lezers een berichtje achterlaten voor een bewoner van een verzorgingshuis in het verspreidingsgebied van Het Kontakt. Honderden mensen hebben hier gebruik van gemaakt en schreven de mooiste kerstboodschappen. Deze zijn gedrukt op mooie kerstkaarten.

Een aantal zorginstellingen is geselecteerd om de kaarten te mogen ontvangen.