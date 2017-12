WIJK EN AALBURG • 2017 gaat bij brassband Oefening en Uitspanning, beter bekend als O & U, de annalen in als een gouden jaar.

De Wijk en Aalburgse musici werden op het wereldmuziekconcours wereldkampioen brassbands in de eerste divisie, vervolgens nationaal brassbandkampioen en winnaar van het streekfestival. En dan was er nog die onvergetelijke muzikale reis door Vietnam.

De kersverse voorzitter en bastrombonist Pieter van Loon (24) en nestor Netty van Bergeijk (71) stralen het uit. "Het is een bijzonder jaar. Een jaar om heel trots op te zijn. Voorlopig zullen we dit wel niet meer kunnen evenaren," glimlacht Pieter van Loon. "Geweldig. Het historisch hoogtepunt. We hebben het hele jaar genoten. Vanaf Vietnam tot en met het streekfestival," glinstert Netty van Bergeijk.

Mooier

Als Netty van Bergeijk, die een althoorn bespeelt, in haar herinneringen diept, ze is al vanaf haar negende met enkele korte onderbrekingen aan O en U verbonden, kan ze geen vergelijking maken. "Natuurlijk zijn er andere kampioenschappen geweest die veel enthousiasme brachten. Maar deze keer is het mooier en bijzonderder."

Netty van Bergeijk was er ook al bij toen Oefening en Uitspanning nog een fanfareorkest was. Ze weet nog dat er ergens in de jaren zestig ook eens een fantastisch resultaat werd geboekt. "Toen behaalden we in de vaandelafdeling een eerste prijs met lof. Twee keer 59 punten. Dat was destijds ook best een hoogtepunt."

Vietnam

Pieter van Loon en Netty van Bergeijk denken dat de Vietnam-reis in februari van dit jaar sterk heeft bijgedragen aan de successen die vervolgens aan elkaar werden geregen. De band tankte teamspirit en motivatie.

"Als je een volle week met elkaar optrekt, daar een enthousiast publiek meemaakt en bijzondere concerten geeft, brengt dat toch een bepaald gevoel teweeg. Ik denk dat we dat goede gevoel mee terug hebben genomen naar Nederland," probeert Pieter van Loon het geheim te ontrafelen.

Het is niet alleen de Vietnam-reis die de band naar ongekende hoogten bracht.

"We zijn van aanleg heel kritisch op onszelf. Dat heeft ons ook hier gebracht", stelt Van Loon. "We hebben ook een sterk eigen cultuur. De klank van onze band is altijd herkenbaar. We hebben een eigen geluid. We zijn relatief een bescheiden band die het vooral bij zichzelf blijft zoeken. Op het podium proberen we ook te genieten. We leven altijd in alle rust naar een evenement toe. En we zijn er ook altijd allemaal."

Netty van Bergeijk: "En heel veel oefenen." Beide muzikanten kunnen het weten. Pieter van Loon en Netty van Bergeijk komen allebei uit een muzikaal gezin. Dat Pieter van Loon de voorzittershamer hanteert heeft nog een mooie link. Zijn opa Piet van Bergeijk was jaren achtereen ook preses.

Topdirigent

Van Loon en Van Bergeijk bejubelen de huidige dirigent Anno Appelo. "Een topdirigent. Heel gemotiveerd en na tien jaar nog heel goed houdbaar. De sfeer in de voorbereidingen is altijd optimaal," zegt Pieter van Loon.

Netty van Bergeijk weet zich uit de jaren zestig nog dirigent Anne de Vries, de dirigent waarmee toen in de vaandelafdeling die fraaie eerste prijs met lof werd behaald, te herinneren.

"Ook een geweldenaar. Maar wat waren we zenuwachtig tijdens zijn repetities. Zo streng. Dat was niet prettig. Ik weet nog dat er een keer op een repetitie zeven leden ontbraken. Hij ging naar huis want een piano waar zeven toetsen aan ontbraken kon je niet bespelen, zei hij. Dat is onder Appelo gelukkig anders."

Ondanks de fraaie resultaten lopen ze bij O & U niet met de borst vooruit. Bescheidenheid is de stille kracht van de Wijk en Aalburgse musici. Pieter van Loon: "Daardoor is het bij ons ook niet zo dat er paniek uitbreekt als we een keer een uitglijder hebben."

2018

Ontspannen stappen ze bij Oefening en Uitspanning straks 2018 in. Ze kijken uit naar de al geplande muzikale reis naar Roemenië. Natuurlijk gaan ze op het NK voor prolongatie. Het wereldmuziekconcours is pas over vier jaar. Dus daar zit nog geen druk op. Uitgezien wordt ook naar een geheel nieuwe uitdaging.

Pieter van Loon: "We gaan voor het eerst mee doen aan Surventobrass, een jaarlijks festival voor brassbands in Surhuisterveen. We zijn een zittende concertwedstrijd gewend. Nu komt er meer show bij kijken. Eens iets anders."

Tenslotte: Oefening en Uitspanning stond nogal eens in de schaduw van een succesvol Andels Fanfarekorps. De rollen lijken omgedraaid. Pieter van Loon houdt niet zo van zulke houdingen. "We staan niet meer in de schaduw maar ik zeg: we staan naast elkaar. Dat gaan we op 13 januari ook uitdragen als we samen een nieuwjaarsconcert geven in het Willem van Oranje College."