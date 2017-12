Op weg naar een spetterend eindjaar

VEEN • Voor het zesde achtereenvolgende jaar verkoopt Dennis van Roosmalen vuurwerk bij Electroworld in Veen. Dit jaar wordt hij daarbij geholpen door dochter Raïsa.

"We gaan weer op weg naar een spetterend, knallend eindjaar", zegt Dennis, die al duidelijk zin heeft in de verkoop van vuurwerk. "De mensen die hier komen zijn altijd vrolijk, willen een feestje vieren en geven daar graag wat geld aan uit. Ik kan die dagen echt genieten van klanten. Van vaders die samen met hun zoons komen om spullen uit te zoeken om dat samen af te steken. Vaak hoor je dan dat die vaders dat vroeger met hun eigen vader ook zo deden. Dat vind ik bijzonder."

Siervuurwerk

Om tegemoet te komen aan de wensen van de klanten heeft Dennis vooral het assortiment siervuurwerk en pakketten uitgebreid.

"De laatste jaren zien we dat er minder knalvuurwerk wordt verkocht. Mensen gaan steeds vaker voor mooi siervuurwerk. Dan willen ze eigenlijk het liefst een pakket met een aantal sierpotten. Er is dan ook veel vraag naar de zogenaamde cakeboxen. En steeds meer naar boxen die al doorverbonden zijn door de fabrikant. Dat is positief voor de veiligheid, maar mensen kunnen er dan ook langer van genieten."

Overigens is het niet zo dat er alleen maar kant en klare pakketten worden verkocht. "Nee hoor, je hebt ook mensen die het liefst een aantal mooie potten vuurwerk kopen. Het is echt leuk om te zien dat er mensen binnen komen die hun eigen vuurwerkshow maken waar de hele buurt van mee kan genieten. Die gaan met een kofferbak vol vuurwerk naar huis."

Zena

Dennis verkoopt in de winkel aan het Bagijnhof in Veen vuurwerk van twee leveranciers: Zena en Vuurwerktotaal. "Zena is een landelijk bekend merk, dat mooie producten maakt. Kernwoorden van Zena: 'harder, better, faster'. Vuurwerktotaal is voor de mensen die het randje opzoeken. Dat is mooi vuurwerk, maar heftig. Het gaat net een stapje verder dan Zena. Die twee vullen elkaar perfect aan."

Dennis hamert overigens op veiligheid. "Legaal vuurwerk, vuurwerk dat in de winkels wordt verkocht, is veilig. We moeten aan zoveel eisen voldoen en dat is alleen maar goed. Maar mensen moeten zelf ook denken aan hun veiligheid. Gebruik dus altijd een aansteeklont en zet een veiligheidsbril op."

Start verkoop

De verkoop van vuurwerk bij Electroworld in Veen gaat donderdag 28 december van start.

"Dan staan we met zes man in de winkel. Zeker de laatste dag is het altijd stampvol hier. Maar we hebben oliebollen en warme chocomel om het wachten te veraangenamen."

Donderdag is de winkel open van 9.30 tot 19:00 uur. Vrijdag 29 en zaterdag 30 december is de winkel open van 9:30 tot 21:00 uur. Zondag 31 december mag er landelijk geen vuurwerk worden verkocht.

Online kan al vuurwerk besteld worden: www.vuurwerkveen.nl.