Ondanks 'open eindjes' stemt raad Werkendam unaniem voor komst atletiekbaan

WERKENDAM • 'Het lopen van een marathon is misschien wel gemakkelijker dan de aanleg van een atletiekbaan in de regio', zo verzuchtte Altena Road Runners voorzitter Cor van den Heuvel na afloop van het debat in de raadsvergadering van Werkendam.

Samen met de buurgemeenten Woudrichem en Aalburg ligt er nu een plan om voor twee miljoen een atletiekbaan aan te leggen achter het Altena College in Sleeuwijk. Het plan kon in de fusieraad in november op veel steun rekenen, maar daar bleken wel nog 'open eindjes'. Zo moet de ondergrond nog nader onderzocht worden en moet het bestemmingsplan gewijzigd worden voor de aanleg van de baan.

Paardensportvereniging

Verder is nog niet duidelijk of er voor de paardensportvereniging De Nieuwe Roef wel voldoende ruimte overblijft als de atletiekbaan wordt aangelegd. De vereniging moest vijf jaar geleden verkassen voor de bouw van de Nieuwe Es.

Het voorstel om de paarden aan de overkant van de Nieuwe Roef te laten grazen kan leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties met overstekende paarden en pony's. Tevens moet het verhuizen van het gehele complex naar de andere zijde van de weg worden afgestemd met de provincie. Mocht de vereniging moeten verhuizen, dan zal Werkendam tevens de portemonnee moeten trekken en daar is in het budget van twee miljoen euro nog geen rekening mee gehouden.

Naast de paardensportvereniging hebben ook omwonenden hun bedenkingen tegen de plannen. Zij zijn pas laat geïnformeerd, tijdens een bewonersavond op 6 november, en vragen zich vooral af of er wel behoefte is aan een 400 meter atletiekbaan. Liefst zien zij de baan op een andere plaats op het perceel dan nu ingetekend. Tevens is een pleidooi gehouden om de inrit van het atletiekcomplex aan de Nieuwe Roef aan te leggen.

Oplossingen

Wethouder John Bakker is met zowel omwonenden als de paardensportvereniging in gesprek over oplossingen. Hij zegde de raad toe hen periodiek te informeren over de voortgang.

De planning om in januari te starten met de bestemmingsplanprocedure blijft tot die tijd nog even in de ijskast.

Wel stemde de raad unaniem in met het voorstel tot aanleg van de atletiekbaan.



door Hannie Visser-Kieboom