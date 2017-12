Fracties Werkendam maken bezwaar tegen begroting Aalburg

WERKENDAM • Progressief Altena en Altena Lokaal maakten dinsdag tijdens de raadsvergadering in Werkendam bezwaar tegen de begroting van de gemeente Aalburg.

Pijnpunt is de voorgenomen verkoop van het gemeentehuis in Aalburg dat onvoldoende is afgestemd met de buurgemeenten.

Ook verkoop van het gemeentehuis voordat de drie raden een besluit hebben genomen over de huisvesting van de ambtenaren in de nieuwe gemeente Altena, stuitte beiden partijen tegen de borst.

Raadslid Jan Dokman noemde het besluit van Aalburg tevens niet solidair en wilde van wethouder John Bakker vooral weten wanneer de informatie over de voorgenomen verkoop was gedeeld.

Geen schoonheidsprijs

Op 11 juli sprak Aalburg voor het eerst met de twee andere gemeenten over haar verkoopplannen. Wethouder Bakker liet weten dat de procedure niet de schoonheidsprijs verdiend.

Corine Verweij, Progressief Altena, maakte eveneens bezwaar tegen de besteding van een deel van de verkoopopbrengst aan zaken zoals Burgernet, Wijkse Bol, breedband en mini Idops.

Onverkoopbaar pand

Hermen Vreugdenhil, ChristenUnie, was van mening dat de procedure niet handig was geweest, maar dat het geen ongunstige deal was en zo wordt voorkomen dat de nieuwe gemeente met een onverkoopbaar pand blijft zitten.

De motie van Altena Lokaal met de oproep aan de gemeente Aalburg om terug te komen op het besluit tot verkoop van het gemeentehuis werd gesteund door Progressief Altena en werd daarmee met tien tegen elf stemmen verworpen.



door Hannie Visser-Kieboom