Luchtmacht brengt bezoek aan boeren in Drongelen

DRONGELEN • Een stralingsdeskundige van Defensie bezoekt in januari de boeren Gijsbert en Gerard Vos te Drongelen.

Beide boeren, geen familie, kregen vrijdag bezoek van Luitenant-Kolonel Peter Hardenbol van de Koninklijke Luchtmacht. Hij werd vergezeld door de raadsleden Ad de Graaf en Adri Burghout van de klankbordgroep laagvlieggebied Maas & Waal.

Het bezoek van Hardenbol was het gevolg van klachten over de oefenvluchten vanaf vliegbasis Gilze-Rijen. Gerard Vos diende deze zomer een klacht bij de Luchtmacht in nadat tijdens een oefenvlucht zijn koeien in de wei schrokken van een Apache die vanaf de Maas zo achter zijn stal dook. Zijn koeien renden naar binnen en bleven ook in de stal onrustig en dromden samen op één plek.

Boerenverstand

"Kunnen de piloten niet met iets meer boerenverstand vliegen, zien ze die koeien niet lopen in de wei en kunnen ze daar geen rekening mee houden? Wat zien de piloten precies als ze overvliegen, kunnen we daar geen filmpje van krijgen?", zo vroeg Vos zich af.

Hij liet wel nadrukkelijk weten niet tegen de oefenvluchten te zijn. Hardenbol vertelde dat de Chinooks, waar hij zelf als piloot ook regelmatig mee oefent, de dorpen proberen te vermijden tijdens hun oefenvluchten. "We zien heel veel, maar we kunnen niet al het vee vermijden."

Wichelroedeloper

Boer Gijsbert Vos en zijn vader Henk ondervinden sinds begin 2015 van tijd tot tijd een verminderde melkopbrengst. Op zoek naar de oorzaak lieten ze een wichelroedeloper in de stal metingen verrichten op zoek naar de bron van straling.

"Soms durven de koeien de melkstal niet in of ontsnappen uit de melkrobot en worden zo onvolledig gemolken. Als we geen oorzaak vinden van die stress, heeft het vee hier geen toekomst."

Hardenbol sloot straling van militaire vliegtuigen uit, maar zegde toe in januari terug te komen op het bedrijf met een stralingsdeskundige.

Ad de Graaf, lid van de klankbordgroep laagvlieggebied liet weten dat meer boeren aan de zuidkant van Altena hinder ondervinden van de oefenvluchten met soms verminderde melkopbrengst. "Aan de noordkant hebben we die klachten niet gekregen."

Luisterend oor

Hardenbol bood beide boeren een luisterend oor. "Wij zijn altijd bereid om bij mensen langs te gaan en hun verhaal te horen. Dit gebied is één van de tien laagvlieggebieden in Nederland en alle klachten worden geregistreerd."

Binnenkort ontvangt de Tweede Kamer een evaluatie van de laagvlieggebieden, mogelijk wordt dan ook gekeken naar uitbreiding van het laagvlieggebied zodat de oefenvluchten over een groter gebied verspreid worden.



Hannie Visser-Kieboom