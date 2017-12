Partridge-team Brabant wint Gouden Mispel

REGIO • Het Brabantse Partridge-team heeft deze week de Gouden Mispel voor behoud van het Nederlands Cultuurlandschap in ontvangst genomen.

Het team zet zich in voor verbetering van de leefomgeving van de patrijs in het demonstratiegebied 'Oude Doorn'. Dit gebied ligt tussen de rivieren Merwede en Maas, in de buurt van Sleeuwijk en Almkerk.

Hier werken Brabants Landschap, ANV Altena-Biesbosch, NBV Altenatuur, WBE Land van Altena en de Provincie Noord-Brabant samen aan een toename van dertig procent meer biodiversiteit in het boerenland.

Naast de Oude Doorn zijn er nog negen demo gebieden in Engeland, Schotland, Duitsland, Vlaanderen waar het Interreg-project draait. Het tweede Nederlandse gebied ligt in Zeeland, waar het Zeeuws Landschap en Stichting Landschapsbeheer Zeeland de kar trekken. Voor beide Nederlandse gebieden is Vogelbescherming Nederland hoofdpartner.



Grensoverschrijdend project

In Nederland is 95 procent van de patrijzen verdwenen als gevolg van schaalvergroting en intensivering van de landbouw. Ook in de ons omringende landen is de patrijs sterk in aantal afgenomen. Met het Interreg-project PARTRIDGE willen natuurorganisaties in Engeland, Schotland, Duitsland, België en Nederland laten zien dat er op het moderne platteland nog wel degelijk toekomst is voor de patrijs. Met dit project willen we laten zien dat het wel degelijk mogelijk is om het tij voor de patrijs te keren.

Daarnaast nemen nationale en internationale kennisuitwisseling en voorlichting over de bescherming van de patrijs aan boeren, beleidsmakers en het grote publiek een belangrijke plaats in het project in. Zo zal op informatieborden worden uitgelegd wat het project inhoudt en welke maatregelen genomen zijn. In juli 2017 is de eerste publieksexcursie gehouden.

De tweede publieksexcursie staat gepland op 17 januari 2018. Zo ontstaat draagvlak bij boeren, beleidmakers en het brede publiek, zodat boerennatuur in het algemeen en de patrijs in het bijzonder weer perspectief hebben in Nederland.



'Mispel'

De Mespilus germanica (mispel) staat symbool voor het oude natuurrijke cultuurlandschap. Alleen in eeuwenoude heggen en houtwallen komt deze nog voor. Binnen het PARTRIDGE-project zijn speciale 'patrijzenhagen' aangeplant met de mispel als één van de ingeplante soorten (lees hier meer over deze plantactie). De Gouden Mispel is daarmee een prachtige bekroning op het harde

Projecttrekker Jochem Sloothaak nam in Slot Loddendaal in Ewijk de prijs in ontvangst van Jaap Dirkmaat, directeur Vereniging Nederlands Cultuurlandschap.