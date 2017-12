Het verlichte blousenbos in Almkerk

ALMKERK • Een tunnel van licht op de Alm, een enorme lampenkap op de muziektent of het verlichte blousenbos. Vanaf 22 december is het allemaal te zien in de straten van Almkerk.

De initiatiefnemers van het 'Kunstlicht Almkerk' lieten zich inspireren door Glow Eindhoven.

"Bij ons tentjesfeest spraken we al af dat we ook weleens zoiets wilden doen in de winter. Maar dan met licht," zo vertellen Robert Zegwaard, Marian Verhey en Bart Monster achter een kop koffie aan tafel. Samen met Lisette Arendse, Henk Brandenburg, Sjaak Koekkoek en Jim Verhey vormen ze het stichtingsbestuur van Kunstlicht Almkerk.

Bidbook

"We hebben toen ook een bezoek gebracht aan Glow Eindhoven en dat was zo inspirerend, dat wilden wij ook," zo vertelt Robert.

"Zo zijn we begonnen met de projecten en hebben de looproute uitgestippeld, die start bij 't Verlaat. De wandeling duurt ongeveer één uur."

Van de uitgewerkte ideeën maakte Bart Monster een 'bidbook' en daarmee gingen de initiatiefnemers de boer op om sponsoren en vrijwilligers te zoeken.

"En natuurlijk moesten we iedereen langs of hij een verlicht object in zijn tuin wilde. Verder wilden we vooral het hele dorp betrekken bij het evenement, dus ook scholen, de bewoners van Altenahove en Antonia. En dat is goed gelukt, zo kun je ook mensen verbinden met elkaar. We krijgen heel veel hulp, al kunnen mensen maar een dag helpen, we kunnen iedereen gebruiken."

Zo wordt in Altenahove al maanden gehaakt aan hoesjes voor glazen potjes; die straks stuk voor stuk worden verlicht.

17 objecten

Een half jaar geleden kon de groep initiatiefnemers eindelijk starten met de bouw van de zeventien objecten langs de looproute. Her en der werden materialen op de kop getikt om zo de kosten in de hand te houden. In enkele loodsen werd menig uurtje geknutseld om alles op tijd af te hebben.

Het metershoge lichtorgel, met 82 pijpen, dat straks een plekje krijgt in de tuin van de pastorie aan de Voorstraat moet nog worden afgewerkt met gouden banden en ook aan de poppenkast die een plek krijgt bij basisschool de Halm wordt nog de laatste hand gelegd. De prachtig blauw verlichte 'Tunnelvisie' is al klaar, maar moet nog wel naar de Alm vervoerd worden.

"Iedereen is zo enthousiast, daar krijgen we zelf ook weer energie van. Voor alle avonden zijn verkeersregelaars gevonden. Ook voor de bardiensten lukte het snel voldoende vrijwilligers te vinden."

Meer informatie: www.kunstlichtalmkerk.nl.



door Hannie Visser-Kieboom