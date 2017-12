Cafetaria Marco in Werkendam moet drie maanden dicht

WERKENDAM • Burgemeester De Boer heeft vandaag besloten Cafetaria Marco aan de Hoogstraat in Werkendam voor drie maanden te sluiten. Hetzelfde geldt voor de woning boven deze zaak.

De sluiting is per 21 december. De eigenaar krijgt tot die tijd de gelegenheid om producten en spullen uit het pand te verwijderen.

De burgemeester heeft op 29 november een voorgenomen besluit tot sluiting genomen. De eigenaar van Cafetaria Marco en de woning had tot en met woensdag 6 december de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Deze zienswijze, inclusief de mondelinge toelichting, hebben geen aanleiding gegeven om het voorgenomen besluit te herzien.

Harddrugs

Het besluit is genomen naar aanleiding van de inval die in de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 november heeft plaatsgevonden. Bij deze politie-inval zijn onder andere harddrugs aangetroffen in het gehele pand.

Tegen het besluit staan bezwaar en beroepsmogelijkheden open. Ook is er voor Marco de mogelijkheid op zeer korte termijn een voorlopig rechterlijk oordeel te vragen. Zodat er sprake is van een onafhankelijk rechterlijk oordeel voorafgaand aan de feitelijke sluiting.