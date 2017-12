Praten èn breien bij een 'Steekje Los' in Dussenaar

DUSSEN • Bij het nieuwe breiclubje 'Steekje Los' wordt het bekende spreekwoord 'een vrouwenhand en een paardentand staan nooit stil' moeiteloos ten uitvoer gebracht. Zeven dames hebben maandagmiddag de sneeuw getrotseerd omdat ze hun wekelijkse breiclubje in de Dussenaar nu al niet meer kunnen missen.

"Een paar weken geleden stond er een oproepje in de Kasteelbode voor het oprichten van een breiclub. We waren de eerste bijeenkomst al met tien mensen, daarna zijn er nog enkele vrouwen bijgekomen, zodat we nu veertien leden hebben."

Aan het woord is contactpersoon Truus van Dun, die gelijk het potje voor het koffiegeld laat rondgaan in het dorpshuis. De helft van de leden is aangeschoven in de Dussenaar en laat de steken soepel van de breipennen glijden.

Bij Joke van Leeuwen uit Almkerk gaat het allemaal even wat langzamer, ze is net begonnen aan een stola volgens een ingewikkeld Zwitsers patroon. "Dat heb ik gevonden in een winkeltje in Zwitserland, de eigenaresse had allemaal bijzondere patronen van engelendoeken, elk patroon had een spirituele betekenis."

Laten bruisen

De oproep voor het breiclubje in de Kasteelbode was van Fenna Vogelsang, sociaal werker bij Trema. Zij coördineert samen met beheerder Gerard Lensvelt de activiteiten in de Dussenaar. Het dorpshuis werd in september feestelijk geopend en is toegankelijk voor iedereen. Ze wil het dorpshuis vooral laten bruisen.

"We bieden ruimte voor heel veel activiteiten. We kunnen bijvoorbeeld films draaien, maar een eetclubje zou ook leuk zijn." De bar in het dorpshuis is nog niet open, de tapvergunning is wel aangevraagd. "De bar moet zo snel mogelijk open, maar we zoeken nog vrijwilligers om bardiensten te draaien. Eind januari houden we een weer bijeenkomst."

Naast de basisscholen biedt de Dussenaar onderdak aan de bibliotheek en een sportzaal.

Leven in de brouwerij

Deze maandagmiddag zorgt 'Steekje Los' voor leven in de brouwerij.

Terwijl Joke van Leeuwen een moeilijk patroon probeert te doorgronden, houdt Jeanne van Tilborg het simpel, ze haakt vierkanten die ze vervolgens tot grote dekens aan elkaar naait. Op een kerstfair in Vlijmen werd nog een dekentje van haar hand verkocht voor 15 euro. "Ik doe alles: haken en breien, vooral voor Roemenië en de Oekraïne. De wol wordt ingezameld bij mensen die niets meer doen met de restjes die nog in de kast liggen. Dan hoef je ook niet altijd dure wol te kopen."

Haar vriendin Freddy Sablerolle breit vierkanten voor de dekens voor Oost-Europa. "Het was twintig jaar geleden dat ik had gebreid, maar op de koffie bij mijn vriendin zaten we zo vaak te niksen. Nu doen ook nog iets voor het goede doel met ons breiwerk."

Ellen Beljaars breit aan een gipssok: haar man wordt woensdag geopereerd aan zijn voet. Veel van de patronen vinden de dames op internet, zo toont Truus van Dun op Pinterest. Vooral veel gehaakte kerstengeltjes en gebreide kerstballen komen langs. Ook anderen halen hun patronen van internet.

Meer clubjes in Dussenaar

Elly Netten heeft maandagmiddag haar eigen Schildpad pop uit 1938 meegebracht. "De motten hadden gaatjes in de kleertjes gemaakt die mijn moeder nog zelf had gebreid. Ik had nog een bol roze wol en heb nu maar een modern skipak gebreid", vertelt ze met lichte trots. Adje Anssems uit Dussen breit aan een grijs vest voor zichzelf. Zo heeft ieder zijn breiwerkje, maar de patronen gaan die middag van hand tot hand.

Voor de restanten wol wordt nog bergruimte gezocht in de Dussenaar, de beheerder kan nog wel een keukenkastje missen voor de dames. Veel van de wol die de dames gebruiken, wordt vooral gekocht bij enkele grotere winkelketens.

Fenna Vogelsang is dolblij met het succes van het breiclubje. Inwoners in Dussen die zelf een club op willen zetten in de Dussenaar kunnen zich aanmelden via fenna.vogelsang@trema.org of bij Trema via 0183- 408444.