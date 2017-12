Naastenliefde in d'Alburcht, tijdens kerst

WIJK EN AALBURG • Je naaste liefhebben als jezelf. De projectgroep 'Vluchtelingen' in Wijk en Aalburg brengt het op Tweede Kerstdag in de praktijk. Onder het motto 'Niemand mag met Kerst alleen zijn' wordt dan in d'Alburcht onder het genot van live muziek een gratis kerstdiner geserveerd.

Het kerstdiner is er niet alleen voor vluchtelingen maar ook voor eenzamen en mensen die het niet breed hebben.

"Voor alle mensen die er met kerst overschieten," vertelt Nicole Schilt namens de projectgroep. "Er wordt van alles vooraf aan de kerst georganiseerd, maar niets op de kerstdagen zelf. Er zijn veel mensen die alleen zijn. Die 'overschieten'. Daarom hebben we de doelgroep breder gemaakt."

De animo voor het diner is groot, vertelden Nicole Schilt en Ilona Groeneveld vrijdagavond bij hun stand tijdens de Moonlight Shopping. "Er zijn al over de tweehonderd aanmeldingen. Daar zitten ook gezinnen bij."

Naastenliefde

Je bent vluchteling, je bent eenzaam of je hebt het niet breed. Het wordt op Tweede Kerstdag in d'Alburcht even naar de achtergrond verdreven.

"Een stukje naastenliefde. Openstaan voor andere mensen. Het is heel belangrijk verbinding te zoeken met anderen. We zijn allemaal mensen en niemand wil alleen zijn. Al weten we niet of we dit natuurlijk met een maaltijd kunnen ondervangen."

De achtkoppige projectgroep is ontstaan uit de hervormde kerk in Aalburg. Eerder werden door de projectgroep al voor statushouders in Aalburg en Woudrichem activiteiten opgetuigd.

"Zo konden de vluchtelingen hun nieuwe omgeving beter leren kennen. Hun netwerk verbreden."

Sponsors

Schilt en Groeneveld zijn dankbaar dat georganiseerd kan worden. Schilt: "We hebben een mooi budget van de gemeente gekregen en van sponsoren, zowel van bedrijven als van particulieren. Er kunnen door particulieren ook diners van 20 euro worden gesponsord."

De projectgroep gaat niet zelf koken. "We hebben met JeBe Catering een mooie prijs afgesproken."

Het kerstdiner is vanaf 14:30 uur. Opgeven kan bij Nicole Schilt, 06-20562659 of Ilona Groeneveld, 06-18368147. Of mail naar: kerstdiner2017@hotmail.com.