Woudrichemmer Stan van Oord nipt kampioen

WOUDRICHEM - Stan van Oord mag zich na zenuwslopende finaleraces de kampioen Supersport 1 van de Supercar Challenge 2019 noemen.

De Woudrichemmer en zijn teamgenoot Dennis de Borst begonnen met een voorsprong van 29 punten aan de races op TT Circuit Assen. Mechanische pech in beide races leek hun titelkansen in de war te schoppen, maar dankzij keihard werk van hun engineers en zelfs hulp van een ander team kon Van Oord de tweede race toch finishen en genoeg punten scoren om zich tot kampioen te kronen.

"Als we vooraf honderd scenario's bedacht hadden voor wat er tijdens de Finaleraces op TT Circuit Assen zou kunnen gebeuren, dan had wat we nu hebben meegemaakt er zeker niet bij hebben gezeten", lacht Stan van Oord met nog steeds een beetje ongeloof.