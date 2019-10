BC Virtus dankzij eclatante zege ronde verder in NBB Beker

WERKENDAM - BC Virtus heeft zich met een ruime zege verzekerd van plaatsing voor de volgende bekerronde. Met 55-102 lieten de Werkendammers weinig heel van eerstedivisionist EVBV Octopus uit Vught.

Virtus startte tegen de competitiegenoot van vorig seizoen met haar gebruikelijke basis-vijf, bestaande uit Peter van der Stelt, Martijn Both, Patrick Both, Niels Plieger en Cas Vos. Al snel liepen de Werkendammers weg naar een score van 2-7.

Steals

Toch bleef Octopus, mede door het vele balverlies van Virtus, qua scores aardig bij. Dat was voor Virtus een sein om in het tweede kwart een tandje bij te schakelen in de verdediging en daarbij goed te roteren. Daardoor werden er veel steals gepakt en fast-breaks gelopen.



Gas

Met de rust prijkte er dan ook een stand van 26-44 op het scorebord. Ondanks de voorsprong bleef Virtus op haar hoede en daarom werd er ook na rust flink gas gegeven.

Gebroken

De mooiste aanval van de tweede helft was er één die coach Dusan Bozic graag ziet. Alle vijf de spelers in het veld hadden de bal gehad en na meerdere passes kwam de bal terecht bij Niels Plieger die - helemaal vrij - een driepunter raak schoot. Het verzet van Octopus was gebroken en Virtus ging onvermoeibaar verder met scoren. De jonge spelers Matas Magila en Stijn Cornet maakten ook hun minuten en vielen goed in.

Het honderdste punt van Virtus kwam op naam van Cas Vos door een loepzuivere driepunter. Dankzij de 55-102 overwinning is Virtus door naar de tweede ronde van de NBB Beker.

Bovendien tankte het team vertrouwen voor de komende wedstrijden. Aankomende zaterdag spelen ze in Voorburg tegen het sterke Cobranova.

Ton Visser