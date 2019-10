IMS/Voltena verovert koppositie

WERKENDAM Het ziet er florissant uit voor het eerste damesteam van IMS/Voltena. Zaterdag won het Werkendamse team met 3-1.

De tegenstander in die tweede thuiswedstrijd van het seizoen was Rabobank Orion Volleybal Doetinchem Dames 1. Doordat de dames van IMS/Voltena ook dit weekend weer de kwaliteiten toonden die het team in huis heeft, moest het Doetinchemse team haar verlies nemen en werden zij zonder punten naar huis gestuurd.

Dipje

Slechts één set werd van het thuisspelende team afgesnoept, een set waarin de thuisploeg kortdurend te maken kreeg met een dipje. In de andere sets waren de dames van IMS/Voltena te sterk en dus pakten zij de winst.

Trots

Na die vijfde competitiewedstrijd van het seizoen staat het eerste damesteam van IMS/Voltena als trotse koploper bovenaan de ranglijst. Het einde is dus duidelijk nog niet in zicht voor de vliegende start die het Werkendamse team in de competitie heeft gemaakt. Mogelijk speelt de term 'The Only Way is Up' die het team veelvuldig gebruikt, daar een belangrijke rol in.

Pikstart

Het is de vraag of de dames van IMS/Voltena ook het aankomende weekend hun pikstart kunnen vervolgen. In verband met de bekercompetitie staan er ditmaal niet één maar twee wedstrijden op de planning. De Werkendamse dames spelen eerst om 14:00 uur tegen Ledub DS1.



Om 18:00 uur staan zij vervolgens ook nog tegenover VV Utrecht DS1. Tussendoor spelen Ledub en Utrecht ook nog tegen elkaar om 16:00 uur. De winnaar gaat naar de achtste finales van nationale beker.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom in sporthal De Crosser, wat tevens de thuislocatie van IMS/Voltena is. De toegang is gratis.