Karateclub start in Werkendam

WERKENDAM • De bedoeling is dat er in november een karateclub in Werkendam wordt gestart.

De bekende Budokai Tsunami uit de regio Alblasserwaard gaat op verzoek van oud-leden en leden op maandagen karate geven sporthal De Crosser. Leraar is shihan Jan de Bruin, een budoka die ook bij de Budokai Tsunami met zijn assistenten karate verzorgt.

Karate en wel kyokushin-karate is er op gebaseerd de aanval van de tegenstander over te nemen en direct de tegenstander te controleren of uit te schakelen. De sport is voor jong en oud. Meer informatie over karate in Werkendam via jantsunami@online.nl of 06-22113655.