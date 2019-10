SKV blijft bovenin meedoen

SLEEUWIJK • Een verdiende zege van SKV zaterdag tegen 't Capproen uit Hellevoetsluis.

In Sleeuwijk werd het 14-9, mede door een treffer van Robin Duizer in de laatste minuut. Door het goede steunwerk van de dames Duijzer en Scherff kon hij zijn tweede doelpunt in vorm van een dooploper op de scorelijst toevoegen.

Doordat koploper ESDO afgelopen zaterdag punten liet liggen, staan er nu drie ploegen, waaronder SKV, bovenaan. Aankomende zaterdag spelen de Sleeuwijkers tegen ESDO in Kockengen.