ABC Basketball wint eerste wedstrijd in nieuw tenue

WIJK EN AALBURG • Afgelopen zaterdag werd de eerste thuiswedstrijd van ABC Basketball Heren 1 gespeeld. Tegenstander was BV Volharding uit Goes. In de nieuwe tenues, geschonken door Vos Kunststoffen en Veth Timmerwerken, ging de overwinning met ruime cijfers naar de ploeg uit Wijk en Aalburg.

Na een sterk begin van ABC - 10-0 na drie minuten - zakte het spel wat in. Dit nam niet weg dat ABC met een comfortabele stand de rust in ging: 44-28. Na rust kon Volharding het fysieke overwicht van ABC niet langer het hoofd bieden.

Run

Met onder andere een imponerende 23-0 run in het derde kwart werd de voorsprong stevig uitgebouwd.

De eindstand liet dan ook niets aan de verbeelding over: 93-36 in het voordeel van ABC.