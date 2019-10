Twee keer podium voor Stan van Oord

WOUDRICHEM • Stan van Oord heeft tijdens de TCR Spa 500 op het circuit van Spa-Francorchamps laten zien dat hij ook in de regen één van de beste coureurs is in de Supersport 1 divisie van de Supercar Challenge.

In de eerste race op vrijdag werd hij in de regen samen met zijn teamgenoot Dennis de Borst derde. De tweede race op een opdrogende baan wisten zij te winnen, waarbij ze zelfs als vierde algemeen en voor snelle LMP3 bolides uit de GT&Prototypes finishten.

"Het voelt supergoed om weer op de hoogste trede van het podium te staan. We hebben zo onze voorsprong in het klassement kunnen uitbreiden naar 29 punten en staan er dus goed voor om over twee weken tijdens de Finaleraces op Assen onze titel in Supersport 1 te prolongeren", stelt de Woudrichemse coureur tevreden.

De laatste twee races van seizoen 2019 zijn op 19 en 20 oktober op TT Circuit Assen tijdens de finaleraces.