CFM/Transito koploper af na verlies in Ede

EDE/WERKENDAM • CFM/Transito verloor vrijdagavond met 4-2 van ZVV Ede.

Met een minimale selectie, maar met karaktervol spel ging de wedstrijd in Ede verloren.

In de eerste helft was het ZVV Ede dat de score openende, maar zag het CFM/Transito via Corné van Rosmalen langszij komen. Diezelfde Van Rosmalen ging er iets later echter met rood af na zijn tweede gele kaart. ZVV Ede profiteerde optimaal van het veldoverwicht en ging met een 2-1 voorsprong rusten.

Vermoeidheid

In de tweede helft een eerste kans voor Bart Jongejan, maar was het toch ZVV Ede dat uitliep naar een 4-1 voorsprong. Ondanks de vermoeidheid bij CFM/Transito bleven de Werkendammers strijden, wat uiteindelijk nog resulteerde in de 4-2. Dit was echter te laat om nog met een punt of meerdere punten naar huis te gaan.

Volgende week vrijdag speelt CFM/Transito weer een thuiswedstrijd. Om 20.00 uur is Bristol Team de tegenstander in sporthal De Crosser.