Waterpoloërs ZVDO bieden lang weerstand

ANDEL • ZVDO wist het de waterpoloërs van SWNZ uit Schijndel zaterdag lang moeilijk te maken, maar uiteindelijk ging de eerste thuiswedstrijden voor de Andelnaren met 6-12 verloren.

Het team van ZVDO moest de wedstrijd gehavend aantreden. Door verschillende redenen waren een aantal spelers niet aanwezig en door ziekte waren ook een aantal spelers niet helemaal fit. Uiteindelijk waren er 2 wisselspelers, wat voor een waterpolowedstrijd niet veel is.

Nieuw dit jaar is dat bij thuiswedstrijden de pupil van de week aanwezig is. Deze week mocht Tim van Dijk de wedstrijdbal, die aangeboden is door De Makelaars Van Altena, het water in gooien voor de start van de wedstrijd. Ook mocht hij de warming-up en het inzwemmen met de heren meemaken.

Nadat Tim de bal in het water gegooid had, wist ZVDO de eerste periode goed tegenstand te bieden. ZVDO opende de score zelfs door een bekeken lobje. SWNZ nam daarna weer de voorsprong, maar ZVDO trok de stand telkens weer gelijk. Met nog 5 seconden op de klok wist SWNZ aan het einde van de eerste periode de 3-4 te maken.

Tweede periode

In de tweede periode golfde het spel op en neer en diverse uitsluitingen van 20 seconden werden gegeven door de scheidsrechters. Hier werd door beide ploegen slordig mee omgegaan en beide ploegen wisten ieder maar één doelpunt te maken.

De derde periode kregen de bezoekers wat meer kansen. Maar ondanks dat ZVDO met een gehavend team speelde, leverde het team toch veel vechtlust. Tot aan de helft van de derde periode wisten ze de wedstrijd spannend te houden.

Afstand nemen

Vanaf het moment dat de stand 5-7 was, wist SWNZ het voordeel in conditie om te zetten in doelpunten. De derde periode werd afgesloten met 5-8. De vierde periode kon SWNZ echt afstand nemen en uiteindelijk werd het 6-12.

Volgende week moet ZVDO naar Terneuzen voor een wedstrijd tegen de heren van De Schelde.