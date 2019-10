Altena Road Runners succesvol bij clubkampioenschappen

REGIO • Afgelopen zaterdag was het dan eindelijk tijd voor de clubkampioenschappen van de Altena Road Runners op de atletiekbaan. Het werd een succesvolle dag voor de atleten.

De jeugd van ARR was massaal afgereisd naar Waalwijk om samen met ACW en DAK te genieten van de jaarlijkse afsluiting van het outdoorseizoen. Zelfs enkele senioren hadden hun vertrouwde weg verlaten om eens te snuffelen aan de atletiekbaan.

Medailleregen

Zelfs de weergoden waren de atleten gunstig gezind, want op een enkel bui na, regende het vooral medailles op de baan.

Voor iedere deelnemer was er namelijk een zilveren medaille weg gelegd, maar het ging natuurlijk om de gouden plak van clubkampioen. Daar werd dan ook hard voor gestreden, maar daarnaast werden er ook weer vele persoonlijke records behaald.

Jongens

Ruben Mak zette zijn lange benen aan het werk en werd afgetekend kampioen bij de B-junioren. Hugo Hobo hield het hoofd koel bij de C-junioren en tekende eveneens voor de titel. Jesse Tolhoek was vooraf de gedoodverfde favoriet bij de A-pupillen maar prolongeerde zijn titel bij de A-pupillen op indrukwekkende wijze met maar liefst drie pr’s.

Ook bij de B-pupillen was het lange tijd spannend maar Tristan van Boven gaf uiteindelijk, met dank aan een prachtige sprong bij het verspringen, de concurrentie het nakijken en behaalde goud. Pieter Krijgsman heeft al vaker laten zien dat hij uitstekend kan rennen. Vandaag deed hij voor het eerst mee op de baan en dat mag hij vaker doen want hij werd met overmacht kampioen bij de C-pupillen.

Meisjes

Dana Jooren streed een dappere strijd tussen zware concurrentie van ACW en DAK en werd clubkampioene van de Junioren D. Mara Knippenberg trok voor het eerst het tenue van ARR aan en werd prompt kampioene bij de A-pupillen.

Anna van Bijnen is zelfs nog aspirant lid maar werd direct kampioen bij de B-pupillen. Snel echt lid worden dus! Tot slot was er Iris Klein die met overmacht won bij de C-pupillen in de zeer goed gevulde rubriek.

Senioren

Bij de senioren won Johan Roozemond het goud op de 5000 meter.

Tot slot waagden drie ARR trainers zich aan de meerkamp van de masters, waarbij Jenette Tolhoek zich de kampioene mocht noemen.