Overwinning voor dames Voltena

WERKENDAM • De Voltena-dames hebben dit weekend een mooie wedstrijd gespeeld tegen Prima Donna Kaas uit Huizen, goed voor 2-3 winst.

De Werkendamse meiden begonnen wat zwak en stonden al snel enkele punten achter. Na wat goede woorden in de time-out van coach Johan van Vliet wist het team echter op voorsprong te komen.

De eerste set werd gewonnen met 18-25. De volgende set werd wederom gewonnen door de meiden van Voltena (23-25). Ze hadden de smaak te pakken en begonnen veelbelovend aan de derde set. De PDK-dames hadden moeite te scoren en met 14-18 stand voor Voltena leek de wedstrijd gespeeld. Het team uit Huizen trok echter de set alsnog naar zich toen: 25-23.

Of het lag aan vermoeidheid of dat de meiden uit Huizen het spelletje van Voltena doorhadden is niet bekend. Wel was duidelijk dat het thuisspelende team in de vierde set duidelijk sterker was dan de Werkendammers en de gastvrouwen wisten dan ook deze set te winnen.

Vijfde set

Met 2-2 in sets begonnen de teams aan de vijfde en tevens beslissende set. PDK begon sterk aan deze set en met 6-1 op het scorebord moesten de meiden van Voltena flink aan de bak om de wedstrijd nog te gaan winnen. Ze wisten zich terug te knokken tot 7-7. Bij Voltena maakte Danique Timmermans op deze stand haar debuut. Hierdoor kon de meer dan uitstekend spelende 'stand-in' spelverdeler Raïsa Schoon ook op haar eigen positie nog even haar kwaliteiten tonen.

Voltena hield het goede spel vast en wist eerder bij de vijftien punten te komen dan de tegenstander. De 11-15 zorgde ervoor dat Voltena dus met winst uit Huizen terugkeerde naar Werkendam. Het team staat nu tweede.