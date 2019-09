Gouden middag voor Biesboschzwemmers

WERKENDAM • De eerste wedstrijd voor de jonge zwemmers van de Biesboschzwemmers bracht zaterdag dertien zwemmers naar zwembad AquaAltena in Andel. Samen met zwemmers van Bijtelskil, ZVDO en De Warande ging men de strijd met elkaar en de klok aan. Na twee en een half uur zwemmen was de oogst voor de Werkendammers een clubrecord, vijftien persoonlijke records en twintig medailles.

Lars de Kooter, Tess en Maud Vonk wisten op al hun nummers de winst te pakken. Amy de Kooter pakte twee keer brons en ook Mirte Delleman, Arjan Groenewegen en Carlo Speksnijder behaalden een eerste plaats. Arjan en Carlo behaalden beide ook nog een zilveren medaille. Voor Jorja van Oord was er op de 25 rug- en schoolslag de op één na beste. Silke Jetten zwom voor de eerste keer een wedstrijd en behaalde achter Jorja in beide gevallen een bronzen medaille.

De laatste bronzen medaille werd behaald door Herbert Schouten. In december staat de tweede wedstrijd van dit circuit op het programma en dan is de locatie Oosterhout. Dan zal de groep zwemmers groter zijn dan dit weekend in Andel. Tot die tijd komen er nog veel wedstrijden aan, met dit weekend de eerste ronde van de zwemcompetitie.