Maxim Kivaka gaat ook in het zaalvoetbal voor het hoogst haalbare

WERKENDAM • Maxim Kivaka verliet deze zomer ZVG/Cagemax. Nu wil hij naar de eredivisie, het liefst volgend seizoen al met zijn nieuwe club CFM/Transito.

Tot zijn spijt heeft hij nog maar weinig minuten kunnen maken. Een verrekte lies gooide tot voor kort roet in het eten, maar nu hij weer hersteld is, wil Maxim Kivaka zich gaan bewijzen bij zijn nieuwe club. De 21-jarige verdediger verruilde de voorbije zomer het ZVG/Cagemax voor CFM/Transito.

De belangrijkste reden? De trainingsavonden van de Gorinchemse zaalvoetbalclub vielen precies tegelijk met de trainingsavonden waarop hij de JO13-1 van Unitas onder zijn hoede had.

Kivaka miste veel trainingen, speelde amper wedstrijden en besloot vanuit Gorinchem de overstap te maken naar 'het Werkendamse', waar de trainingen juist op zijn vrije avond gepland zijn.

Geen spijt

De Gorinchemmer heeft geen seconde spijt van de keuze voor de 'Club Futsal Merwede/Transito', waar hij bovendien al veel spelers kende: "Het was hier heel prettig binnenkomen. Ik kende bijna het hele team al, want je speelt al jaren tegen die gasten. Dan kom je ook zonder stress of zenuwen bij zo'n nieuwe ploeg. Ik heb het hier naar mijn zin, alleen was het wel jammer dat ik effe geblesseerd was. Maar nu ben ik weer terug."

Wennen

Hoewel Kivaka - die in het veldvoetbal de kleuren verdedigd van eersteklasser Sliedrecht - bijna het hele team van CFM/Transito al kende vanwege eerdere ontmoetingen, ziet hij toch een opvallend verschil ten opzichte van de voorgaande jaren: "Wat me opvalt is dat ze nu voor een trainer hebben gekozen die heel erg gefocust is op tactiek. Qua looplijnen, verschillende varianten en dergelijke, wil hij ons iets aanleren. Maar toch is het heel anders dan wat ik bij ZVG gewend was. Hier heb je vooral veel lopers en werkers. Dat is voor mij even wennen, maar ik denk dat mijn stijl hier wel past, omdat ik heel sterk één-op-één kan verdedigen en snel ben, vooral op de eerste meters. Tegenstanders komen moeilijk langs mij heen", concludeert de bonkige verdediger met een brede glimlach.

Met Kivaka in de gelederen nam CFM/Transito het vrijdagavond in De Crosser op tegen ASV LEBO 2. In die met 6-2 gewonnen wedstrijd benadrukten de Werkendammers, mede dankzij een doelpunt van Kivaka, hun doelstelling in de eerste divisie; promotie naar de eredivisie.

Dat is ook hét zaligmakende doel voor de Gorinchemmer: "Ik wil heel graag eredivisie gaan spelen. En hopelijk gebeurt dat met Transito. Onze doelstelling is nacompetitie. Dat is twee jaar net niet gelukt, dus dit seizoen moet het gebeuren. Ik denk dat dat haalbaar is."

Martin van Hemert