WERKENDAM • CFM/Transito heeft ook de tweede competitiewedstrijd gewonnen. In het eerste thuisduel werd debutant ASV LEBO 2 vrijdagavond met 6-2 geklopt.

In de eerste helft kwam al snel naar voren dat beide ploegen het spel wilden gaan maken. Vanaf de kant van CFM/Transito ging dit gepaard met weinig scherpte, wat balverlies tot gevolg had. Toch was de eerste kans voor de Werkendammers, maar Gerard van den Adel zag zijn schot het doel missen.

De grootste kans voor ASV LEBO 2 kwam op naam van de doelman, die zijn dropkick op een leeg doel op de lat zag belanden. Met nog een paar minuten te spelen voor de rust was het dan toch CFM/Transito dat op voorsprong kwam. Een mooie assist van Rob de Groot werd door Gerard van den Adel binnengekopt.

Zonder keeper

CFM/Transito verdubbelde de score al snel in de tweede helft, en zag ook de 3-0 snel op de borden komen. ASV LEBO 2 besloot daarop zonder keeper te gaan spelen, waardoor ze terugkwamen in de wedstrijd en de stand met vijf minuten te spelen 3-2 was. CFM/Transito maakte daarna geen fouten meer en zag zichzelf met nog drie doelpunten op een veilige 6-2 overwinning uitkomen.

Volgende week speelt CFM/Transito een uitwedstrijd. In Ede is de plaatselijke ZVV om 21.00 uur de tegenstander.

Doelpuntenmakers CFM/Transito: Gerard van den Adel, Chamith van Vuuren (2), Corne van Rosmalen (2) en Maxim Kivaka.

(verslag: CFM/Transito)