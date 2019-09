Roald Leemans valt uit in Hellendoorn

HANK • De Hankse coureur Roald Leemans is ondanks zijn uitval in de Hellendoornrally afgelopen weekend toch tevreden.

In een zeer competitief startveld stond ook de Citroën DS3 R5 Evo van Rally Team Leemans. Aan het stuur Roald Leemans en naast hem navigator Christiaan Paul van Waardenburg. Zij wisten zich in het geweld van de R5-klasse, de koningsklasse van de Nederlandse rallysport, goed staande te houden en steeds in de top 10 te blijven. Dit totdat mechanische pech hen uit de wedstrijd haalde. "Dit is toch wel erg jammer", aldus Leemans.

Derde versnelling

"Het ging de laatste paar wedstrijden erg goed en we hoopten de pech, die we eerder dit jaar ook steeds hadden, achter ons te hebben gelaten." Op de elfde, van de in totaal veertien klassementsproeven, begaf de versnellingsbak van de DS3 R5 het. "De twaalfde proef hebben we in de derde versnelling nog kunnen uitrijden, maar we werden toch tot opgave gedwongen. Zo kort voor de finish moeten opgeven is toch wel zuur", stelt de Hankenaar.

De volgende wedstrijd van het team is de Achterhoek Berkelland Rally met zes klassementsproeven.