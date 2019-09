Voltena wint eerste wedstrijd

WERKENDAM • De dames van Voltena zijn de competitie zaterdag goed begonnen.

De wedstrijd bij Dros Alterno in Apeldoorn werd in een 1-3 overwinning omgezet door de ploeg uit Werkendam. Al snel na het begin van de wedstrijd stonden de meiden van Voltena enkele punten los van Alterno en leek het er op dat ze de eerste set binnen zouden slepen. Een sterke service serie van de tegenstanders gooide echter roet in het eten.

Eerste setwinst

Lang hoefden de Werkendamse meiden overigens niet te wachten op de eerste setwinst van het seizoen. Set nummer twee ging met een spannende eindstand van 23-25 naar de bezoekers.

Het enthousiasme zowel binnen als buiten de lijnen bleef aanwezig en alles wat goed ging werd beter en beter in de derde set.Voltena wist deze set veel punten te scoren met de blokkering en wist ook deze set eerder aan 25 punten te komen dan Alterno: 19-25.

IMS/Voltena begon de vierde set zwakker dan de drie voorgaande sets en het duel ging gelijk op met de tegenstander. Ondanks dit wisten de meiden zich goed aan hun eigen spel te houden en had Alterno er veel moeite mee de bal op de grond te krijgen. Het leek op het einde nog even spannend te worden toen Voltena meerdere punten op rij weg gaf. Echter wisten de speelster door de mooie voorsprong die ze hadden en de enorme vechtlust deze set plus de eerste drie punten van het seizoen naar zich toe te trekken.

De meiden van Voltena zijn alweer hard aan het trainen om komend weekend in Huizen tegen Prima Donna Kaas ook de nodige punten mee terug naar Werkendam te nemen.